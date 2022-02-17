Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках и возможном затоплении автодорог в этих регионах.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об изменении гидрологической ситуации и возможном затоплении автомобильных дорог на Закарпатье.

Об этом ГСЧС сообщает на своем официальном сайте.

Спасатели объявили штормовое предупреждение. Существует возможность затопления сельхозугодий и автодорог.

17-18 февраля на реках бассейнов Прута и Сирета, в связи с оттепелью и осадками, ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 0,7 м, на горных участках рек дальнейшее разрушение ледового покрова, ледоход, без негативных последствий.

В течение вечера 17 февраля и первой половины ночи 18 февраля в верховьях рек Закарпатской области ожидается формирование максимальных уровней воды и дальнейшее добегание паводковой волны в нижние течения рек, преимущественно в пределах коренных берегов. Начальный выход воды на пойму междамбового пространства ожидается на р. Латорица возле г. Мукачево (I уровень опасности – желтый).

В связи с выпадением дождей, в течение 18 - 21 февраля на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,1 - 0,5 м, местами возможен начальный выход воды на пойму (г. Полтва - м. Буск, г. Солок - м. Червоноград). На р. Западный Буг возле г. Каменка-Бугская продолжится постепенное затопление поймы (I уровень опасности - желтый).

ГСЧС также сообщает, что 17-18 февраля продолжится повышение уровня воды в нижнем течении реки Боржава.

Также, согласно сообщению, существует возможность частичного затопления сельхозугодий сел Каменское, Заречье, Сельцо, г. Комяты, с. Боржавское, с. Луковое, с. Белки, с. Хмельник. Также возможно частичное затопление автодороги в. Комяты-Шаланки, и начальный перелив автодороги Мукачево-Рогати в районе с. Ольховка. Спасатели объявили второй уровень опасности - оранжевый.

Напомним, по прогнозам синоптиков, перед выходными в Украине ухудшится погода. На выходных удержится влажная ветреная погода с небольшим колебаниями температуры воздуха.

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