Местами воздухе прогреется практически до весенних +17...+19 градусов.

Последние октябрьские выходные в Украине будут без дождей, но с температурными контрастами. На западе страны местами ожидается потепление до +16°...+19°, в отдельных южных областях будет +16°...+17°. На востоке при этом будет прохладно - всего около +11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +7°, днем +12°. В воскресенье ночью ожидается +6°, а днем +14°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +3°, днем +16°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +4°, днем +18°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +1°, днем +13°, небольшая облачность. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +14°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха 0°...+11°. В воскресенье температура будет +3°...+13°, практически безоблачно.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +12°. В воскресенье - небольшая облачность, +10°...+17°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +2°, днем +10°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +2°...+11°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +11°. В воскресенье температура составит +6°...+13°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +6°...+13°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +8°...+14°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью +5°, днем +12°. В воскресенье ночью ожидается +1°, днем +11°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -1°, днем +11°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +10°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит -1°, днем +11°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью -2°, днем до +17°. В воскресенье ночью температура составит +5°, днем столбики термометров покажут +16°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +2°, днем +17°, небольшая облачность. В воскресенье - практически безоблачно. Температура ночью составит +5°, днем +20°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +17°. В воскресенье - ясно и безолачно, температура +4°...+19°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +15°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +5°...+17°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +7°, днем +13°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +10°...+17°.

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