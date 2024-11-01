В субботу по стране пройдут дожди, а в воскресенье произойдет обвал температуры.

Первые выходные ноября принесут в Украину резкое изменение погоды. В субботу, 2 ноября, температура начнет снижаться и практически по всей стране пройдут дожди, а в воскресенье ожидается резкое похолодание. К концу недели температура в Украине упадет до +5°...+8°, а ночью местами уже будет небольшой "минус". Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно, температура воздуха ночью +4°, днем +11°. В воскресенье ночью ожидается +2°, а днем +6°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +1°, днем +10°, небольшая облачность, небольшой дождь. В воскресенье ночью -1°, днем +6°, небольшая облачность.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +2°, днем +11°, практически безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +3°...+11°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +1°...+7°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +17°. В воскресенье - ясно, +4°...+8°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +3°, днем +11°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут 0°...+5°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит +3°...+7°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +11°...+18°. В воскресенье - практически безоблачно, +2°...+7°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°. В воскресенье ночью ожидается +2°, днем +8°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, ливень. Температура ночью +9°, днем +15°. В воскресенье будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +6°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, ливень, температура ночью +9°, днем +15°. В воскресенье - пасмурно, температура составит +1°, днем +5°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью +6°, днем до +7°. В воскресенье ночью температура составит -2°, днем столбики термометров покажут +4°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +10°, днем +10°, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит 0°, днем +6°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +8°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура 0°...+6°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +12°. В воскресенье - ясно и безоблачно, -2°...+8°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +10°, днем +17°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +3°...+8°.

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