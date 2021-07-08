Повышение уровней воды в реках ожидаются в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

На востоке Украины ожидается повышение уровня воды в реках до 0,7 метра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"8 июля ожидается повышение уровней воды на реках Луганской, Донецкой и Запорожской областей на 0,3 - 0,5 м, в результате водохозяйственной деятельности до 0,7 м в сутки", - сообщают чрезвычайники.

По их данным, из-за этого возможен выход воды на поймы рек Деркул, мокрая Волноваха, Кальчик, Малый Кальчик. Объявлен желтый уровень опасности.

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Автор: Екатерина Лиманская