Сообщается, что еще один человек пропал без вести.

В российском Сочи из-за сильных дождей погибли по меньшей мере четыре человека. Среди них – двое детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что еще один человек пропал без вести. Это водитель грузовика, который смыло водой.

«Затоплены три сотни домов, из-за схода грунта перекрыта федеральная трасса, а местных просят не садиться за руль. Купаться тоже нельзя – все пляжи закрыты», – говорится в сюжете.

Читайте такжеВ Мариуполе всю ночь шел ливень: вода в Азовском море поднялась на метр (видео)Напоминается, что ливни в Сочи начались в воскресенье. Сейчас штормовое предупреждение объявили по всей Кубани.

Непогода в России: последствия ливней в Сочи

Сообщалось, как в российском курортном городе Сочи затопило улицы в некоторых районах, пансионаты и пляжи.

В поселке Кудепста река вышла из берегов и подтопила первые этажи домов. А до этого ливни вызвали подтопления в Адлерском и Хостинском районах.

Чрезвычайные службы предупредили, что реки Хорота и Мацеста могут выйти из берегов, население готовят к эвакуации.

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Автор: Катерина Шварц