Существует угроза начала извержения.

На Курилах вулкан Эбеко выпустил столб пепла на высоту двух километров.

Об этом сообщает ТСН.

Как сообщается, шлейф пепла растянулся от вулкана на 10 км в южном направлении.

Известно, что столб пепла вулкан выбросил на острове Парамушир 29 июля.

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Сообщается, что установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко - действующий вулкан на острове Парамушир высотой 1156 метров. Это один из самых активных вулканов Курильских островов. Он активизировался в середине ноября 2016 года.

Напомним, ранее на Сицилии снова начал извергаться вулкан Этна.

Две недели назад вулкан выпустил столб дыма высотой 6 километров и шлейф лавы.

В результате извержения пепел отнесло в сторону близлежащей Катании, однако воздушное пространство городского аэропорта не было закрыто, как это было во время некоторых недавних извержений.

По данным ученых, "энергия внутри вулкана увеличивается".

Автор: Екатерина Лиманская