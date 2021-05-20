Пепел поднялся на высоту примерно 6 км.

Взрывное извержение вулкана Синабунг продолжается на Северной Суматре, Индонезия.

Об этом сообщает Meteoprog со ссылкой на Volcano Discovery.

Еще одно мощное извержение, которое длилось около 11 минут, произошло 19 мая 2021 года утром в 4:48 по местному времени (в 00:48 по киевскому времени).

Согласно информации обсерватории вулкана PVMBG, плотный темный шлейф пепла поднялся на высоту примерно 6 км и сместился на восток и юг. Взрыв также вызвал пирокластические потоки (гравитационные массовые потоки) на юго-восточном склоне, достигнув длины не меньше 3 км.

Извержение Суфриера на Карибских островах

На Карибских островах 13 апреля продолжалось извержение древнего вулкана Суфриера. Пока не зарегистрировано ни одного смертельного случая, но примерно треть острова закрыта для посещения. Воздушное пространство также остается закрытым, в некоторых населенных пунктах возникают перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Несколько жителей поделились, что избегают выходить на улицу, поскольку пепел превращается под дождем в нечто похожее на цемент, что затрудняет ходьбу или вождение.

"У нас много пепла, и иногда трудно дышать, - рассказывает 19-летняя Ария Скотт, студентка. - Я не выхожу на улицу, потому что не хочу рисковать".

На сегодняшний день самый мощный взрыв на вулкане произошел в понедельник около 04:00 по местному времени. Ерусцилла Джозеф, директор Центра сейсмических исследований университета Вест-Индии, предупредил, что извержение может вызвать селе, поскольку пепел попадет в реки.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни или недели произойдет больше взрывов", - говорит она.

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Автор: Елена Пилипчак