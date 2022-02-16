В результате извержение произошел корональный выброс массы.

Мощное извержение на Солнце привело к корональному выбросу массы. Это один из крупнейших выбросов 25-го солнечного цикла.

Об этом сообщает The Watchers.

По данным издания, извержение произошло на обратной стороне Солнца 15 февраля.

Как сообщается, область источника этого события находится за пределами восточного лимба и, следовательно, вряд ли имеет компонент, направленный на Землю. Ожидается, что этот регион станет видимым с Земли примерно через неделю.

По прогнозам, солнечная активность будет низкой до 18 февраля.

Магнитные бури - это опасные космические явления, когда многие люди испытывают ухудшение самочувствия. Это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Как магнитные бури влияют на здоровье?

Во время повышенной солнечной активности возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых и пожилых людей, обладателей хронических болезней, а также беременных женщин. В дни магнитных бурь возможны такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в мышцах и суставах;

повышенное артериальное давление;

обострение хронических болезней;

бессоница;

слабость и раздражительность.

Чтобы облегчить свое состояние во время бури, рекомендуется придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты.

Откажитесь от жирной, острой и жареной еды. Ешьте больше овощей и рыбы.

Чаще гуляйте пешком на свежем воздухе.

Откажитесь от алкоголя, сигарет, кофе и энергетиков. Замените их зеленым чаем.

Принимайте контрастный душ перед сном.

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.

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