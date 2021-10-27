Местами скорость ветра достигала 95 км/ч.

Буря накрыла северо-восток США, вторая волна непогоды ожидается перед Хэллоуином.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, на густонаселенном северо-востоке США прошли проливные дожди, затопив дороги и вызвав множество ДТП. Как ожидается, накануне Хэллоуина непогода с новой силой обрушится на регион.

По словам метеорологов, ливни, которые залили восточное побережье от Вашингтона до Нью-Йорка, продолжались всю ночь. Местами скорость ветра достигала 95 км/ч.

Несмотря на наводнение пригородные поезда и метро в Нью-Йорке работают в обычном режиме.

Как отмечается, в связи с непогодой губернатор Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение.

Напомним, в сентябре штат Нью-Йорк серьезно пострадал в результате урагана Ида. Тогда по меньшей мере 17 человек погибли, в основном в Нью-Йорке: люди тонули в затопленных квартирах и подвалах. Всего в результате урагана погибло не менее 50 человек.

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Автор: Екатерина Лиманская