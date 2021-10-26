Тематические костюмы, яркий макияж и поделка из тыквы - не единственные атрибуты Хэллоуина.

Для того, чтобы как следует отметить праздник, мы рекомендуем подумать не только об уникальном образе, но и о закусках. УНИАН расскажет, какие традиционные блюда на Хэллоуин можно приготовить, чтобы встретить торжество во всеоружии.

Ранее мы рассказывали, как вырезать тыкву на Хэллоуин.

Сосиски "Мумии"

Маленькие копченые сосиски.

Тесто слоено-дрожжевое для круассанов или обычное слоеное.

Горчица или кетчуп.

Взять тесто, разрезать его на квадратики по размеру сосисок. Обернуть сосиски так, чтобы визуально тесто напоминало растянутый бинт. Выложить на противень и запекать в духовке при температуре 180°C до готовности теста. В конце нарисовать горчицей рожицы на сосисках.

Рисовые шарики в виде тыквы

Рис круглозернистый - 200 г.

Вода - 250 мл.

Сок морковный свежевыжатый - 150 мл.

Соль - по вкусу.

Для украшения:

Маслины.

Перец сладкий зеленый.

Читайте такжеХеллоуин 2021: как появился праздник, что означает, почему нужно вырезать тыквуРис промыть и высыпать в кастрюлю, добавить воду и морковный сок. Если вы хотите получить более насыщенный цвет, то можно добавить томатную пасту или молотую паприку. Посолить, поперчить рис с соком. Довести рис до кипения, варить 20 минут, затем остудить.

Смочить руки водой, сформировать шарики из риса, слегка прижимая, чтобы он держал форму. Из маслин вырезать "глаза" и "рот", а из зеленого перца плодоножку. Задекорировать шарики.

Печенье "Ведьмины пальчики"

На 30 "пальчиков":

Миндаль очищенный - 30 шт.

Мука - 300 г.

Масло сливочное - 110 г.

Яйцо - 1 шт.

Сахарная пудра - 100 г.

Ликер апельсиновый - 15 мл.

Разрыхлитель - 1,5 ч. л.

Соль морская крупная - щепотка.

Взбить миксером размягченное сливочное масло, сахарную пудру, яйцо и ликер. Добавить разрыхлитель, соль, часть муки и перемешать. Высыпать на стол остальную муку и быстро замесить тесто так, чтобы оно было эластичным и не прилипало к рукам. Завернуть тесто в пленку и положить в холодильник на 20 минут.

Читайте такжеКак приготовить тыквенный суп-пюре: 4 рецепта первого блюдаДостать тесто, сформировать из него колбаску и разрезать на 30 частей. Из каждой части вылепить палец, ножом сделать рисунок (складочки, фаланги), с той стороны, где должен быть ноготь, прикрепить миндаль.

Противень застелить пергаментом, покрасить миндаль любым вареньем красного цвета. Выпекать печенье 10-20 минут при температуре 180°C.

Пунш на Хэллоуин

Если вы будете делать такой напиток для детей, то можно вместо красного вина использовать клюквенный морс.

Сок яблочный - 1 стакан.

Вино красное - 1 стакан.

Яблоки - 3 шт.

Сахар коричневый - по вкусу.

Корица - 1 палочка.

Орех мускатный - 1 щепотка.

Вылить яблочный сок в сотейник, добавить корицу, сахар и мускатный орех. Нагреть, но не кипятить. Подождать, пока остынет, а затем процедить. Яблоки очистить от кожуры и семян, острым ножом вырезать рожицы.

Смешать в емкости для пунша красное вино и яблочный сок из сотейника, положить в него яблоки и добавить палочки корицы. Настаивать напиток 1 час, а затем подавать к столу.

Тыквенные маффины "Паутинка"

Для этого рецепта вам потребуется запеченная или отварная тыква.

Тыквенное пюре - 120 г.

Мука пшеничная - 75 г.

Мука кукурузная - 50 г.

Яйцо - 1 шт.

Сметана - 100 г.

Масло подсолнечное - 1,5 ст.л.

Сода - 0,5 ч.л.

Уксус столовый - 0,5 ч.л.

Сахар - 50 г.

Сахарная пудра - 0,5 ст.л.

В миске соединить яйцо и сахар, затем взбить венчиком до образования густой пены. Добавить тыквенное пюре, сметану, подсолнечное масло. Перемешать, добавить соду, гашенную уксусом, и снова перемешать. Смешать кукурузную и пшеничную муку, просеять, добавить в смесь и замесить тесто.

Взять формочки для кексов, поместить туда бумажные капсулы и заполнить их тестом на 2\3. Выпекать блюдо в духовке 20-30 минут при температуре 180°C. Готовые кексы посыпать сахарной пудрой и украсить вырезанными фигурками летучих мышей. Альтернативный вариант - нарисовать паутинку джемом или топпингом темного цвета.

Читайте также:

Автор: Кристина Кащавцева