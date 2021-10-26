Для того, чтобы как следует отметить праздник, мы рекомендуем подумать не только об уникальном образе, но и о закусках. УНИАН расскажет, какие традиционные блюда на Хэллоуин можно приготовить, чтобы встретить торжество во всеоружии.
Ранее мы рассказывали, как вырезать тыкву на Хэллоуин.
- Сосиски "Мумии"
- Рисовые шарики в виде тыквы
- Печенье "Ведьмины пальчики"
- Пунш на Хэллоуин
- Тыквенные маффины "Паутинка"
Сосиски "Мумии"
- Маленькие копченые сосиски.
- Тесто слоено-дрожжевое для круассанов или обычное слоеное.
- Горчица или кетчуп.
Взять тесто, разрезать его на квадратики по размеру сосисок. Обернуть сосиски так, чтобы визуально тесто напоминало растянутый бинт. Выложить на противень и запекать в духовке при температуре 180°C до готовности теста. В конце нарисовать горчицей рожицы на сосисках.
Рисовые шарики в виде тыквы
- Рис круглозернистый - 200 г.
- Вода - 250 мл.
- Сок морковный свежевыжатый - 150 мл.
- Соль - по вкусу.
Для украшения:
- Маслины.
- Перец сладкий зеленый.
Читайте такжеХеллоуин 2021: как появился праздник, что означает, почему нужно вырезать тыквуРис промыть и высыпать в кастрюлю, добавить воду и морковный сок. Если вы хотите получить более насыщенный цвет, то можно добавить томатную пасту или молотую паприку. Посолить, поперчить рис с соком. Довести рис до кипения, варить 20 минут, затем остудить.
Смочить руки водой, сформировать шарики из риса, слегка прижимая, чтобы он держал форму. Из маслин вырезать "глаза" и "рот", а из зеленого перца плодоножку. Задекорировать шарики.
Печенье "Ведьмины пальчики"
На 30 "пальчиков":
- Миндаль очищенный - 30 шт.
- Мука - 300 г.
- Масло сливочное - 110 г.
- Яйцо - 1 шт.
- Сахарная пудра - 100 г.
- Ликер апельсиновый - 15 мл.
- Разрыхлитель - 1,5 ч. л.
- Соль морская крупная - щепотка.
Взбить миксером размягченное сливочное масло, сахарную пудру, яйцо и ликер. Добавить разрыхлитель, соль, часть муки и перемешать. Высыпать на стол остальную муку и быстро замесить тесто так, чтобы оно было эластичным и не прилипало к рукам. Завернуть тесто в пленку и положить в холодильник на 20 минут.
Читайте такжеКак приготовить тыквенный суп-пюре: 4 рецепта первого блюдаДостать тесто, сформировать из него колбаску и разрезать на 30 частей. Из каждой части вылепить палец, ножом сделать рисунок (складочки, фаланги), с той стороны, где должен быть ноготь, прикрепить миндаль.
Противень застелить пергаментом, покрасить миндаль любым вареньем красного цвета. Выпекать печенье 10-20 минут при температуре 180°C.
Пунш на Хэллоуин
Если вы будете делать такой напиток для детей, то можно вместо красного вина использовать клюквенный морс.
- Сок яблочный - 1 стакан.
- Вино красное - 1 стакан.
- Яблоки - 3 шт.
- Сахар коричневый - по вкусу.
- Корица - 1 палочка.
- Орех мускатный - 1 щепотка.
Вылить яблочный сок в сотейник, добавить корицу, сахар и мускатный орех. Нагреть, но не кипятить. Подождать, пока остынет, а затем процедить. Яблоки очистить от кожуры и семян, острым ножом вырезать рожицы.
Смешать в емкости для пунша красное вино и яблочный сок из сотейника, положить в него яблоки и добавить палочки корицы. Настаивать напиток 1 час, а затем подавать к столу.
Тыквенные маффины "Паутинка"
Для этого рецепта вам потребуется запеченная или отварная тыква.
- Тыквенное пюре - 120 г.
- Мука пшеничная - 75 г.
- Мука кукурузная - 50 г.
- Яйцо - 1 шт.
- Сметана - 100 г.
- Масло подсолнечное - 1,5 ст.л.
- Сода - 0,5 ч.л.
- Уксус столовый - 0,5 ч.л.
- Сахар - 50 г.
- Сахарная пудра - 0,5 ст.л.
В миске соединить яйцо и сахар, затем взбить венчиком до образования густой пены. Добавить тыквенное пюре, сметану, подсолнечное масло. Перемешать, добавить соду, гашенную уксусом, и снова перемешать. Смешать кукурузную и пшеничную муку, просеять, добавить в смесь и замесить тесто.
Взять формочки для кексов, поместить туда бумажные капсулы и заполнить их тестом на 2\3. Выпекать блюдо в духовке 20-30 минут при температуре 180°C. Готовые кексы посыпать сахарной пудрой и украсить вырезанными фигурками летучих мышей. Альтернативный вариант - нарисовать паутинку джемом или топпингом темного цвета.
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