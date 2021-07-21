Аномально огромные градины заметили в городе Южноукраинск.

В Николаевской области разыгралась настоящая стихия.

Спасателям Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области пришлось ликвидировать последствия непогоды в Первомайском и Вознесенском районах.

Как и предупреждали синоптики, на севере области "накрыл" циклон. Из-за сильных порывов ветра и ливня падали деревья и ветки, которые перекрыли автодорогу Н-24 "Благовещенское-Николаев" в нескольких местах, а также несколько трасс.

А в городе Южноукраинск выпал град размером с куриное яйцо.

Штормовое предупреждение в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине из-за неблагоприятных погодных условий объявили штормовое предупреждение.

По информации Укргидрометцентра, 21 июля грозы, утром и днем в северных и центральных областях значительные дожди, в южных областях местами град.

Также днем в стране порывы ветра 15-20 м/с. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская