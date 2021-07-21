В Украине из-за неблагоприятных погодных условий объявили штормовое предупреждение.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По информации Укргидрометцентра, 21 июля грозы, утром и днем в северных и центральных областях значительные дожди, в южных областях местами град", - говорится в сообщении.
Также указывается, что днем в стране порывы ветра 15-20 м/с. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.
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I степень – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Погода в Украине 21 июля
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +20°, дожди с грозами.
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +21°, ливень.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°, ливень.
В Тернополе 21 июля ночью будет +13°, днем +20°, пасмурно, дождь.
В Хмельницком сегодня будет сплошная облачность, ночью +14°, днем +18°, дождь.
В Ивано-Франковске сегодня будет сплошная облачность, ночью +14°, днем +21°, ливень.
В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +14°, днем +20°, ливень.
В Виннице сегодня будет +15°...+19°, сплошная облачность, дождь.
В Житомире в среду будет ночью +15°, днем +20°, облачно, дождь.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, дождь с грозой.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве сегодня температура воздуха +17°...+28°, небольшая облачность, ливень.
В Одессе 21 июля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +28°.
В Херсоне в среду ночью +17°, днем +31°, небольшая облачность, ливень.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.
В Запорожье сегодня температура ночью +17°, днем +30°, гроза.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+24°, небольшая облачность, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, гроза.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+29°, небольшой дождь.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +34°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +35°.
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