В северных и центральных областях прогнозируются значительные дожди, в южных областях - местами град.

В Украине из-за неблагоприятных погодных условий объявили штормовое предупреждение.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По информации Укргидрометцентра, 21 июля грозы, утром и днем в северных и центральных областях значительные дожди, в южных областях местами град", - говорится в сообщении.

Также указывается, что днем в стране порывы ветра 15-20 м/с. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

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I степень – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Погода в Украине 21 июля

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +20°, дожди с грозами.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +21°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°, ливень.

В Тернополе 21 июля ночью будет +13°, днем +20°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком сегодня будет сплошная облачность, ночью +14°, днем +18°, дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет сплошная облачность, ночью +14°, днем +21°, ливень.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +14°, днем +20°, ливень.

В Виннице сегодня будет +15°...+19°, сплошная облачность, дождь.

В Житомире в среду будет ночью +15°, днем +20°, облачно, дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°, дождь с грозой.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве сегодня температура воздуха +17°...+28°, небольшая облачность, ливень.

В Одессе 21 июля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью +17°, днем +31°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +30°.

В Запорожье сегодня температура ночью +17°, днем +30°, гроза.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +15°...+24°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +17°...+29°, небольшой дождь.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +34°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +35°.

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Автор: Екатерина Лиманская