Считается, что четверо жертв являются гражданами Египта, их нашли возле поселка Оду.

На Кипре четыре человека погибли в результате лесного пожара, который бушует уже второй день.

Как сообщает Reuters, один чиновник считает эту пожар худшим из известных. Пламя уничтожает лесные массивы.

Огонь, раздуваемый сильными ветрами, повлиял по меньшей мере на 10 общин на площади более 50 квадратных километров у подножия горного массива Троодос. На этой территории растут сосновые деревья с густой растительностью.

Считающееся, что четверо жертв являются гражданами Египта, которых нашли вблизи поселка Оду. Оно распожено к северу от городов Ламассол и Ларнака.

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В Европейской комиссии сообщили, что из Греции отправились самолеты для тушения пожара. Италия планирует также отправить пожарные самолеты.

"Это худший лесной пожар в истории Кипра", - заявил директор департамента лесного хозяйства Хараламбос Александру.

Сейчас причина пожара, который начался примерно в середине дня субботу, неизвестна.

На Кипре в летний период бывают высокие температуры. В последние дни температура превысила 40 градусов по Цельсию.

Полиция сообщила, что она допрашивает 67-летнего человека в связи с пожаром.

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Автор: Виталий Саенко