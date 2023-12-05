В столице и области будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В Киеве и Киевской области завтра температура будет продолжать повышаться, днем в области даже будет небольшой плюс, а также возможно выглянет солнышко. Такой прогноз погоды обнародовал Украинский гдрометцентр.

Отмечается, что на день Святого Николая в столице и области будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Однако стоит быть осторожными - на дорогах все еще кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью ожидается 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью 4-6° мороза; днем 0-2° мороза.

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Погода в Украине завтра

Как сообщала синоптик Наталка Диденко, 6 декабря погода порадует украинцев умеренным морозцем, а в некоторых областях – небольшим снегом.

Температура ночью будет держаться около -4...-10 градусов, днем -1...-3 градуса или около нуля. По всей территории Украины будет преобладать сухая погода, только в Винницкой и Житомирской областях ожидается незначительный снег, а в Одесской области - небольшой дождь.

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