Днем возможна плюсовая температура.

В Киевский области и столице градус мороза пойдет на спад, днем местами возможна нулевая или даже плюсовая температура.

Новый прогноз для украинцев на 5 декабря опубликовал Украинский гидрометцентр. Синоптики говорят, что день будет сопровождать облачность. Снега или значительных осадков Киевщине ждать не следует.

В то же время на дорогах который день подряд ожидается гололедица. Роза ветров будет юго-западной, скоростью 5-10 м/с.

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"Температура по области ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза", - прогнозирует Укргидрометцентр.

Для Киева обещают ночью 5-7° мороза, днем 0-2° мороза.

Сегодня по Киеву и области ударил мороз

Накануне синоптики прогнозировали столице и области "суровую" погоду с возможным спадом температуры воздуха до -10°.

В то же время существенных осадков украинцам не обещали. Однако порывы ветра оказались довольно сильными - до 7-12 м/с.

На выходных, в субботу и воскресенье, киевлян предупреждали об опасной погоде из-за еще более сильных порывов ветра (он разгонялся до 15-20 м/с). Также из-за сильной туманности Укргидрометцентр объявлял І уровень опасности.

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