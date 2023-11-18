Ожидается снижение температуры как днем, так и ночью

В Киевской области ожидается похолодание: в следующие пять дней температурные показатели пойдут вниз.

Ожидается снижение температуры воздуха как ночью, так и днем. Соответствующий график прогноза опубликовал Украинский гидрометеорологический центр.

"Температурные показатели ночью в пределах 0..-4 мороза, днем -2..+3", - говорится в сообщении.

Погода преимущественно будет без существенных осадков, однако днем 21 ноября и ночью 22 ноября возможен мокрый снег.

Синоптик предупредила о плохой погоде на выходных

Выходные 18 и 19 ноября будет сопровождать плохая погода. По словам синоптика Натальи Диденко, следует ждать сильных осадков и порывов ветра. Особенно сильно непогоду почувствуют западные области Украины, подчеркнула специалист. Там вероятен мокрый снег. Также обильные дожди будут в Одесской области.

В других регионах существенных осадков не предвидится, но все равно будет "неприятно": ожидаются облачность и сырость.

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