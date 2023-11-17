Наталья Диденко прогнозирует, что кое-где темература в Уркаине будет падать до -5 градусов.

На выходных, 18 и 19 ноября, в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптик Наталья Диденко предупреждает об усилении ветра и сильных осадках в ряде областей.

"Самой сложной ожидается завтра погода в западных областях Украины - мокрый снег с ветром, холодно и неуютно", - говорит синоптик.

Дождь, по ее данным, также пройдет в Одесской области. На остальной территории Украины существенные осадки не предусматриваются, однако все равно будет облачно и сыро.

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"Противостояние северного антициклона и южного циклона вызовет усиление ветра, особенно в южной части с охватом центра и востока. Сильный ветер удержится и в воскресенье", - отмечает Наталья Диденко.

Температура воздуха 18 ноября ночью 0...+5 градусов, на западе и севере местами 0...-2 градуса, днем в субботу +1...+6 градусов, на побережье морей-до +9...+11 градусов.

В воскресенье, 19 ноября, дожди предполагаются в южной части и на юго-востоке. Осадки будут сопровождаться сильным ветром, из-за этого на морях будет шторм, говорит синоптик.

Вечером в воскресенье дождь и мокрый снег пройдут в западных областях.

"Температура воздуха 19 ноября ночью от 3 тепла до 3 мороза, на крайнем севере возможно до 5 градусов мороза", - отмечает Наталья Диденко. В течение дня в воскресенье ожидается 0...+4 градуса, на юге +3...+7 градусов, в Крыму - до +10 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу и воскресенье существенных осадков не ожидается, говорит синоптик. Ветер будет северо-восточный, умеренный.

"Выходные будут холодными, ночью около нуля, в дневные часы +2...+4 градуса. Одевайтесь теплее, потому что, как правило, мы мерзнем при нуле и влажной погоде больше, чем при -10 градусах и ясном небе", - посоветовала специалист.

На выходные в ряде областей Украины объявили І уровень опасности из-за ухудшения погоды.

В частности, 18 ноября в западных областях значительный снег, а на дорогах гололедица. В Одесской области ожидается значительный дождь. Синоптики также прогнозируют, что ночью в Одесской области, а днем в южных, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской областях и Крыму порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

А 19 ноября в южной части ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде дождя. Также на юге и востоке прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с, а в юго-восточных областях и Крыму местами порывы будут достигать 25 м/с.

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