По статистике, трое из четырех детей бросают школу, чтобы помочь родителям добывать пищу.

В южных регионах Мадагаскара уже пятый год стоит засуха, которая уничтожила урожай и затруднила доступ к продовольствию. За три месяца до января 2021 года выпало менее 50% нормального количества осадков. Так, в ближайшие месяцы ожидается, что регион потеряет больше половины урожая.

Об этом сообщает The Watchers.

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Это пятый сезон дождей, когда на юге острова выпадает небольшое количество осадков.

Больше всего страдают дети и женщины: по статистике, трое из четырех детей бросают школу, чтобы помочь родителям добывать пищу.

По данным Welthungerhilfe (WHH), по состоянию на 12 мая около 70000 детей страдают от острой недостаточности питания, и это число растет с каждым днем. Если не будет оказана экстренная помощь, существует риск распространения голода, который подвергнет опасности миллион человек.

"Наши коллеги с юга сообщают, что некоторые поля превратились в пыль и песок из-за отсутствия дождя, - сказала директор программы WHH, Марлен Мюллер. - Мелкие фермеры обычно собирают урожай в это время года, чтобы прокормить свои семьи. Вместо этого дети должны голодать, потому что они не получают достаточно еды. Люди питаются листьями, ягодами и саранчой. нет возможности получить достаточно здоровой пищи или заработать".

Последние два сезона дождей, при которых выпало небольшое количество осадков, привели к серьезному сокращению производства основных продуктов питания и сокращению количества скота.

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Перевод: Елена Пилипчак