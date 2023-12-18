19 декабря в Украине будет тепло / фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 19 декабря, по всей Украине будет плюсовая температура. В большинстве областей ожидается небольшая облачность, а на севере страны покапают небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +7°.
  • В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +7°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +6°.
  • В Тернополе 19 декабря ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +8°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +3°, днем +9°.
  • В Виннице завтра будет +4°...+9°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник будет ночью +4° днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность ночью +3°, днем +6°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +6°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+5°.
  • В Одессе 19 декабря - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +8°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +8°.
  • В Запорожье температура ночью +4°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +4°.
  • В Днепре температура ночью будет +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, +3°...+7°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°.
19 декабря на севере Украины пройдут небольшие дожди / фото УНИАН

Приметы погоды 19 декабря

Если в этот день много инея, то будет хороший урожай овса. Если пойдет дождь, то урожай на озимые. Морозный день предвещает хороший урожай овощей.

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