Синоптик рассказала, когда ожидать пик морозов в Украине

13:05, 11 января 2021
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13 января циклон Bartosz существенно осложнит погоду на юго-востоке Украины.

В Украине начнется настоящая зима / Фото ua.depositphotos.com
В Украине начнется настоящая зима / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 12 января, Украина будет находиться в зоне влияния мощной полосы высокого атмосферного давления. Поэтому завтра не предвидится существенных осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На этой неделе в Украине начнутся затяжные снегопады, днем ударит мороз до -19° (карта)

В Крыму и Приазовье ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

13 января циклон Bartosz существенно усложнит погоду на юго-востоке Украины. На востоке и на Сумщине - мокрый снег, дождь, снег, налипание мокрого снега, сильный ветер.

"На остальную территорию Украины будет влиять северный циклон Dimitrios, который наконец организует зимнюю желанную картинку на улице - будет посыпать снегом, без сильных снегопадов", - написала синоптик.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах -2...-7°, на юге около нуля, в течение дня 12 января ожидается в большинстве областей Украины от -2° до +2°. В дальнейшем температура воздуха будет постепенно снижаться и в период 14-19 января будет достигать в ночные часы -14°-20°.

На дорогах ожидается гололедица.

В Киеве 12 января существенных осадков не предвидится. Ночью в столице -3°, днем -1°. В дальнейшем в Киеве начнется похолодание, пик морозов придется на 14-18 января.

Снег и мороз в Карпатах

В Карпаты уже пришли серьезные морозы и обильный снег. Накануне на горе Поп Иван спасатели зафиксировали -15° днем.

Черногорский хребет засыпало снегом. Чтобы туристы, которые массово идут в горы, не заблудились в снежных сугробах, спасатели устанавливают дополнительные указатели - во время сильного снегопада они помогают путешественникам ориентироваться. 

Согласно информации от Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на сегодня, 11 января, на горе Поп Иван Черногорский облачно. Температура воздуха -9°С.

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Автор: Елена Пилипчак

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