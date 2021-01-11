Синоптик рассказала, когда ожидать пик морозов в Украине
13 января циклон Bartosz существенно осложнит погоду на юго-востоке Украины.
Завтра, 12 января, Украина будет находиться в зоне влияния мощной полосы высокого атмосферного давления. Поэтому завтра не предвидится существенных осадков.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
На этой неделе в Украине начнутся затяжные снегопады, днем ударит мороз до -19° (карта)
В Крыму и Приазовье ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
13 января циклон Bartosz существенно усложнит погоду на юго-востоке Украины. На востоке и на Сумщине - мокрый снег, дождь, снег, налипание мокрого снега, сильный ветер.
"На остальную территорию Украины будет влиять северный циклон Dimitrios, который наконец организует зимнюю желанную картинку на улице - будет посыпать снегом, без сильных снегопадов", - написала синоптик.
Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах -2...-7°, на юге около нуля, в течение дня 12 января ожидается в большинстве областей Украины от -2° до +2°. В дальнейшем температура воздуха будет постепенно снижаться и в период 14-19 января будет достигать в ночные часы -14°-20°.
На дорогах ожидается гололедица.
В Киеве 12 января существенных осадков не предвидится. Ночью в столице -3°, днем -1°. В дальнейшем в Киеве начнется похолодание, пик морозов придется на 14-18 января.
Снег и мороз в Карпатах
В Карпаты уже пришли серьезные морозы и обильный снег. Накануне на горе Поп Иван спасатели зафиксировали -15° днем.
Черногорский хребет засыпало снегом. Чтобы туристы, которые массово идут в горы, не заблудились в снежных сугробах, спасатели устанавливают дополнительные указатели - во время сильного снегопада они помогают путешественникам ориентироваться.
Согласно информации от Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на сегодня, 11 января, на горе Поп Иван Черногорский облачно. Температура воздуха -9°С.
- Винница-1°... -4°
- Днепр+1°... -5°
- Донецк-1°... -9°
- Житомир+1°... -3°
- Запорожье+1°... -6°
- Ивано-Франковск+1°... -4°
- Киев+2°... -3°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк0°... -3°
- Львов0°... -4°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+2°... 0°
- Полтава0°... -6°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+2°... -2°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков0°... -8°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий-1°... -4°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов0°... -4°
- Черновцы+1°... -3°