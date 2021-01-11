Дневная температура в Карпатах упала до -15°, горы засыпало снегом (фото, видео)
В горы пожаловала настоящая зимняя сказка.
В Карпаты уже пришли серьезные морозы и обильный снег. Накануне на горе Поп Иван спасатели зафиксировали -15° днем.
На Львовщине произошло землетрясение
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Черногорский хребет засыпало снегом. Чтобы туристы, которые массово идут в горы, не заблудились в снежных сугробах, спасатели устанавливают дополнительные указатели - во время сильного снегопада они помогают путешественникам ориентироваться.
Согласно информации от Черногорского горного поисково-спасательного поста по состоянию на сегодня, 11 января, на горе Поп Иван Черногорский облачно. Температура воздуха -9°.
Мороз в Украине
В Украине на следующей неделе ожидаются ощутимые морозы и снег.
По словам синоптика Натальи Диденко, пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. В ночные часы вероятно до-14-20 градусов.
"Следующая неделя, действительно, будет манить к себе, в Украину, и таки приманит, холодную воздушную массу арктического происхождения. Она будет заползать постепенно, снижая температуру воздуха до небольших, а затем до умеренных морозов. А потом и до сильных", - написала синоптик.
В понедельник-вторник, 11-12 января, погоду Украины будет определять антициклоническое поле, поэтому страшных снегопадов не ожидается. Осадки возможны в Крыму и в западной части Украины.
13 января на юго-восток Украины выйдет активный циклон, который действительно усложнит там погоду - мокрый снег, снег и даже дождь (потому что днем на юго-востоке еще может быть сравнительно тепло) плюс налипание мокрого снега, гололед и штормовой ветер.
Циклон захватит восток Украины, Днепропетровщину, Сумщину и Запорожье, таща за собой осадки и сильный ветер. Но быстро покинет наши пределы.
13-14 января хвосты атмосферных фронтов северного циклона будут затрагивать западные и северные области страны. Периодически будет идти снег.
- Винница-1°... -5°
- Днепр+1°... -5°
- Донецк-1°... -9°
- Житомир+1°... -3°
- Запорожье+2°... -6°
- Ивано-Франковск+1°... -4°
- Киев+2°... -3°
- Кропивницкий+1°... -4°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк0°... -3°
- Львов0°... -4°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+2°... 0°
- Полтава0°... -6°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+2°... -2°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков0°... -7°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий-1°... -4°
- Черкассы0°... -3°
- Чернигов0°... -4°
- Черновцы+1°... -3°