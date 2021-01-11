Дневная температура в Карпатах упала до -15°, горы засыпало снегом (фото, видео)

В горы пожаловала настоящая зимняя сказка.

На горе Поп Иван - настоящая зима / Фото facebook.com/chornogora.rescue112/

В Карпаты уже пришли серьезные морозы и обильный снег. Накануне на горе Поп Иван спасатели зафиксировали -15° днем.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Черногорский хребет засыпало снегом. Чтобы туристы, которые массово идут в горы, не заблудились в снежных сугробах, спасатели устанавливают дополнительные указатели - во время сильного снегопада они помогают путешественникам ориентироваться.

Согласно информации от Черногорского горного поисково-спасательного поста по состоянию на сегодня, 11 января, на горе Поп Иван Черногорский облачно. Температура воздуха -9°.

Мороз в Украине

В Украине на следующей неделе ожидаются ощутимые морозы и снег.

По словам синоптика Натальи Диденко, пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. В ночные часы вероятно до-14-20 градусов.

"Следующая неделя, действительно, будет манить к себе, в Украину, и таки приманит, холодную воздушную массу арктического происхождения. Она будет заползать постепенно, снижая температуру воздуха до небольших, а затем до умеренных морозов. А потом и до сильных", - написала синоптик.

В понедельник-вторник, 11-12 января, погоду Украины будет определять антициклоническое поле, поэтому страшных снегопадов не ожидается. Осадки возможны в Крыму и в западной части Украины.

13 января на юго-восток Украины выйдет активный циклон, который действительно усложнит там погоду - мокрый снег, снег и даже дождь (потому что днем на юго-востоке еще может быть сравнительно тепло) плюс налипание мокрого снега, гололед и штормовой ветер.

Циклон захватит восток Украины, Днепропетровщину, Сумщину и Запорожье, таща за собой осадки и сильный ветер. Но быстро покинет наши пределы.

13-14 января хвосты атмосферных фронтов северного циклона будут затрагивать западные и северные области страны. Периодически будет идти снег.