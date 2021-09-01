Август этого года в столице оказался жарче и влажнее нормы.

В этом году август в Киеве оказался намного жарче и влажнее нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура воздуха в августе составила +21,1°С, что на 0,7°С выше климатической нормы", - говорится в сообщении.

В частности, холоднее всего в столице было 27 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +13,6°С, а жарче всего – 17 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,4°С.

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"Осадков в августе на проспекте Науки 37 выпало 65 мм, или 116% климатической нормы", - сообщили специалисты.

Сентябрь в Украине будет почти в пределах климатической нормы.

В частности в Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура будет на уровне 14-18°, в Карпатах 11-12°. При этом средняя месячная температура воздуха в сентябре обычно составляет 13-17°, то есть температура в сентябре этого года будет близкой к климатической норме.

"Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы", - сообщили синоптики.

Автор: Екатерина Лиманская