Он дал точный прогноз, где и когда настолько потеплеет.

В Украине в начале декабря ожидается сильное потепление. Температура в некоторых областях будет достигать +11°...+13°. Об этом свидетельствует прогноз метеоролога Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

Погода 1 декабря

В пятницу, согласно прогнозу, еще будет холодно. В западных областях пройдет снег, мокрый снег с переходом в дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. На остальной территории Украины будет сухо. Ночью и утром местами ожидаются туманы. Ветер преимущественно южной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-3 °С, в северных областях местами ударит до -14...-9 °С, на юге около 0 °С. Днем +2...-3 °С, на юге, в Крыму и на Прикарпатье +3...+8 °С.

Погода 2 декабря

"В субботу, 2 декабря, из-за влияния области пониженного давления с Атлантики и атмосферных фронтов, в Украине пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Кое-где возможны туманы", - прогнозирует Кибальчич.

Видео дня

Ветер будет южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью уже будет подниматься до +1...+6 °С, днем в Украине будет +5...+10 °С, а на юге, в Крыму и на Прикарпатье местами воздух прогреется +11...+13 °С. Только на севере Левобережья ночью еще будет -8. ..-3 °С, а днем +1...+6 °С.

Погода 3 декабря

В конце недели в центральных и северных областях пройдет дождь с мокрым снегом, на остальной территории страны без существенных осадков. Кое-где туманы. Ветер будет ослабевать, он будет сменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 °С, днем +2...+7 °С, а на юге, востоке и в Крыму ожидается +8...+13 °С.

В Украину идет новый циклон - что известно

В начале декабря в Украину должен прийти новый циклон-уже третий за последнюю неделю. Он вызовет мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, дождь, порывистый ветер и потепление. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на юге Украины температура будет подниматься даже до +15 градусов.

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