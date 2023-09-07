Это уже второе землетрясение в этом районе за последние две недели.

6 сентября в Украине произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный Центр специального контроля.

По данным специалистов, землетрясение зарегистрировано из Черновицкой области, магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера). Как сообщается, эпицентр землетрясения находился в районе Каменецкой ТГ Черновицкого района Черновицкой области, на глубине 5 километров.

"По расчетам землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации землетрясений относится к неощутимым", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что интенсивность колебаний во время таких землетрясений лежит ниже предела чувствительности людей, а сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.

Это уже второе землетрясение в Черновицкой области за последние две недели. Предыдущее было зарегистрировано 24 августа с магнитудой 1,6.

Землетрясения в Украине

23 июля на Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6.

31 июля землетрясение магнитудой 2,1 произошло недалеко от города Свалява в Закарпатской области. 16 августа на Закарпатье произошло еще одно землетрясение магнитудой 2,2 - подземные толчки зафиксировали на расстоянии 23 километров к востоку от г. Ужгород.

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