Сегодня утром, 24 марта, на Земле зафиксировали мощную магнитную бурю. Об этом сообщает Главный центр специального контроля (ГСЦК).
"Средствами ГЦСК на утро 24 марта зафиксирована жесткая геомагнитная буря класса G4", - говорится в сообщении.
Как пояснили специалисты, эта буря является продолжением серии геомагнитных бурь, начавшихся 23 марта в результате выброса корональной массы Солнца 20 марта.
Сейчас, по данным ГСЦК, текущий уровень снизился до G2.
Магнитные бури в марте 2023 - прогноз
Как сообщал УНИАН, до конца марта ожидается две магнитные бури. В частности, ближайшая магнитная буря прогнозируется с пятницы по воскресенье 24-26 марта. Буря 24 и 25 числа будет средней по мощности, а 26 марта магнитная буря ослабнет.
Следующая и последняя в марте магнитная буря прогнозируется 30 и 31 марта. По прогнозам, она будет слабой по мощности.
Как защититься от воздействия магнитных бурь - полезные советы
- Ешьте больше сезонных овощей и зелени.
- Пейте больше воды.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
- Занимайтесь физкультурой и сделайте зарядку.
- Регулярно проветривайте комнату.
- Принимайте контрастный душ перед сном.
- Спите не менее 7 часов в сутки.