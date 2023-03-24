Сегодня утром зафиксировали геомагнитную бурю класса G4.

Сегодня утром, 24 марта, на Земле зафиксировали мощную магнитную бурю. Об этом сообщает Главный центр специального контроля (ГСЦК).

"Средствами ГЦСК на утро 24 марта зафиксирована жесткая геомагнитная буря класса G4", - говорится в сообщении.

Как пояснили специалисты, эта буря является продолжением серии геомагнитных бурь, начавшихся 23 марта в результате выброса корональной массы Солнца 20 марта.

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Сейчас, по данным ГСЦК, текущий уровень снизился до G2.

Магнитные бури в марте 2023 - прогноз

Как сообщал УНИАН, до конца марта ожидается две магнитные бури. В частности, ближайшая магнитная буря прогнозируется с пятницы по воскресенье 24-26 марта. Буря 24 и 25 числа будет средней по мощности, а 26 марта магнитная буря ослабнет.

Следующая и последняя в марте магнитная буря прогнозируется 30 и 31 марта. По прогнозам, она будет слабой по мощности.

Как защититься от воздействия магнитных бурь - полезные советы

Ешьте больше сезонных овощей и зелени.

Пейте больше воды.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Занимайтесь физкультурой и сделайте зарядку.

Регулярно проветривайте комнату.

Принимайте контрастный душ перед сном.

Спите не менее 7 часов в сутки.

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