Ливень затопил несколько домохозяйств на Закарпатье

12:01, 17 июня 2020
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В Ужгороде накануне прошел сильный дождь.

Ливень затопил несколько домохозяйств на Закарпатье / ГСЧС
Ливень затопил несколько домохозяйств на Закарпатье / ГСЧС

Из-за интенсивных дождей и низкой пропускной способности ливневой канализации на улице Донской в Ужгороде подтопило два домохозяйства.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +31° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

На место для помощи населению было направлено спасателей 1-го государственного пожарно-спасательного отряда, которые с помощью плавающей мотопомпы откачали воду из подвальных помещений домов.

Одновременно осуществлялась откачка воды и нормализация работы ливневой канализации на ул. Панькевича.

Напомним, в среду, 17 июня, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#Ужгород
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