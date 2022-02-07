Чрезвычайники показали снежные фонтаны в Карпатах. Туристам советуют сейчас не ходить в горы.
Видео опубликовали на странице Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.
Отмечается, что снежные фонтаны - явление крайне опасное. Они образуются сильным ветром возле снежных карнизов.
В ГСЧС напомнили туристам, что сейчас очень рисково находиться в горах, а погодные условия только ухудшаются.
Читайте такжеВ Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать резкое ухудшение погоды"По прогнозам синоптиков ночью и в первой половине дня 7 февраля значительный снег и мокрый снег, местами усиление ветра до 17-22 м/с, метели", - отметили они.
Ранее известный синоптик дала несколько полезных советов, как подготовиться к походу в горы зимой.