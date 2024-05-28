По области прогнозируются кратковременные грозовые дожди.

Среда, 29 мая, принесет на Киевщину дожди с грозами, однако будет достаточно тепло.

По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра по области будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не предвидится, а вот днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

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Температура ночью составит комфортные 12-17°, днем прогреется до 23-28°.

А вот в Киеве осадков синоптики не прогнозируют. Температура ночью будет 15-17°, днем немного прохладнее, чем по области - 24-26°.

Прогноз погоды по Украине

В Украине завтра, 29 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью на юге страны, в Винницкой области и Прикарпатье ожидаются дожди, местами грозы. Днем, кроме большинства северных областей, тоже будет дождливо.

Температура прогнозируется ночью на уровне +12...+17 °C, днем +23...+28 °C.

До лета осталось несколько дней

Синоптик Наталья Птуха прогнозирует, что июнь этого года будет немного теплее нормы, что отражает тенденцию роста средних температур в последние годы. Так, средние температуры воздуха в Украине в первый летний месяц ожидаются в пределах от +19 до +23 градусов, что на полтора-два градуса теплее климатической нормы.

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