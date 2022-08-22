Из-за жары в Китае перешли на режим экономии электроэнергии и создаю искусственные тучи, чтобы вызвать дождь.

Самая сильная за всю 60-летнюю историю наблюдений жара в Китае и пересохшая река Янцзы заставили китайские власти пойти на крайние меры по перераспределению электроэнергии.

Как сообщает Би-би-си, знаменитая шанхайская набережная Вайтань, обычно ярко освещенная по ночам, на ближайшие двое суток погаснет для экономии электроэнергии. Район набережной, известный сочетанием исторических и футуристических зданий, популярен среди туристов.

На прошлой неделе Китай выпустил свое первое в этом году общенациональное предупреждение о засухе после того, как в некоторых районах, включая Шанхай в районе дельты Янцзы и Сычуань на юго-западе Китая, несколько недель наблюдалась экстремальная жара.

Вторая по величине экономика мира (после США или третья после США и ЕС) столкнулась с сильной засухой на фоне рекордной жары.

Река Янцзы сейчас находится на рекордно низком уровне. На некоторых участках выпало менее половины обычного количества осадков. По словам чиновников, водохранилища гидроэлектростанций в настоящее время истощились почти наполовину.

Янцзы - третья по величине река в мире, обеспечивающая питьевой водой более 400 млн китайцев, и самый важный водный путь не только для экономики Китая, но и для глобальной цепочки поставок.

Этим летом уровень воды достиг рекордно низкого уровня, когда пересохли целые участки реки и десятки притоков. Уровень воды в главном русле Янцзы более чем на 50% ниже среднего показателя за последние пять лет. Судоходные пути в среднем и нижнем течении реки также закрыты.

Потеря воды в обширной гидроэнергетической системе Китая особенно остро сказалась на ситуации в провинции Сычуань, получающей более 80% энергии от гидроэнергетики. В Сычуани и соседних провинциях температура превысила 40 градусов по Цельсию. Засуха затронула по меньшей мере 2,46 млн человек и 2,2 млн гектар сельскохозяйственных угодий в Сычуани, Хэбэе, Хунани, Цзянси, Аньхое и Чунцине.

На прошлой неделе министерство подсчитало, что только в июле экономический ущерб от жары составил 2,73 млрд юаней ($400 млн), затронув 5,5 млн человек. Министерство финансов сообщило, что выделит 300 млн юаней ($44,30 млн) на помощь при стихийных бедствиях.

Между тем в некоторых частях центрального и юго-западного Китая власти приняли меры, чтобы вызвать дожди. Провинции вокруг реки Янцзы начали операции по засеванию облаков. В минувшую среду власти провинции Хубэй в центральном Китае также объявили о том, что начнут засевать облака, используя стержни из йодистого серебра, чтобы вызвать дождь.

Стержни из йодистого серебра, обычно размером сигареты, выстреливают в существующие облака, чтобы ускорить формирование кристаллов льда. Эти кристаллы увеличивают содержание влаги в облаках и повышают вероятность ее высвобождения, то есть дождя.

Засев облаков практикуется с 1940-х годов, и в Китае действует самая крупная программа подобного рода в мире. Перед Олимпийскими играми в Пекине в 2008 году китайские власти тоже регулировали погоду, в тот раз - наоборот, для того чтобы предотвратить дожди. Аналогичные методы также используются для того, чтобы вызвать снегопад или смягчить град.

Как сообщал УНИАН, шторм и ураган пришли на европейский континент вслед за аномальной жарой и засухой, продлившейся несколько недель.

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