Сегодня в столице весь день будет туман.

В Киеве 13 сентября весь день ожидается туман.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-служба КГГА.

По данным синоптиков, сегодня до конца дня в Киеве сохранится туман, видимость будет составлять 200-500 метров.

Видео дня

В связи с этим специалисты советуют водителям соблюдать простые правила:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Киеве ожидается пасмурная, дождливая и прохладная погода. Днем воздух прогреется лишь до +13°, также пройдет небольшой дождь.

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