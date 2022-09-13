В Киеве 13 сентября весь день ожидается туман.
Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-служба КГГА.
По данным синоптиков, сегодня до конца дня в Киеве сохранится туман, видимость будет составлять 200-500 метров.
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В связи с этим специалисты советуют водителям соблюдать простые правила:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Киеве ожидается пасмурная, дождливая и прохладная погода. Днем воздух прогреется лишь до +13°, также пройдет небольшой дождь.