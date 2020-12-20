Киев сегодня накроет туман, который будет держаться и в понедельник - синоптики

Видимость составляет 200-500 м.

Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве / фото УНИАН

В Киеве до конца суток и в течение понедельника сохранится туман.

Читайте также Синоптик рассказала, когда украинцам ждать похолодания

Об этом сообщили в департаменте муниципальной безопасности КГГА со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Видимость составляет 200-500 м. Осложнения погодных условий соответствуют I уровню опасности (желтому).

Больше новостей о погоде