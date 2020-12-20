Киев сегодня накроет туман, который будет держаться и в понедельник - синоптики

12:56, 20 декабря 2020
9

Видимость составляет 200-500 м.

Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве / фото УНИАН
Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве / фото УНИАН

В Киеве до конца суток и в течение понедельника сохранится туман.

Синоптик рассказала, когда украинцам ждать похолодания

Об этом сообщили в департаменте муниципальной безопасности КГГА со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Видимость составляет 200-500 м. Осложнения погодных условий соответствуют I уровню опасности (желтому).

Больше новостей о погоде

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптик
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
90 %
757 мм
3.8 м/с
48 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять