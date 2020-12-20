Киев сегодня накроет туман, который будет держаться и в понедельник - синоптики
Видимость составляет 200-500 м.
В Киеве до конца суток и в течение понедельника сохранится туман.
Синоптик рассказала, когда украинцам ждать похолодания
Об этом сообщили в департаменте муниципальной безопасности КГГА со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.
Видимость составляет 200-500 м. Осложнения погодных условий соответствуют I уровню опасности (желтому).
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