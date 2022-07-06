По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается гроза, возможен град и шквалы ветра.

Городские службы Киева готовятся к грозе. По прогнозу синоптиков, сегодня, 6 июля, в столице ожидаются гроза, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с. Из-за этого в Киеве объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Во время грозы в случае сильного ветра следует держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними машины. Также специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери", – напомнил Николай Поворозник.

Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В КГГА также сообщили, что на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника Киевавтодора. Водителей призывают не мешать работе гидрослужб и не парковать авто над колодцами ливневой канализации.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Киеве будет самый жаркий день недели, а во второй половине дня ударит гроза. Днем воздух максимально прогреется до невыносимых +33°...+34°.

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