Дым от пожаров в США добрался до Европы

07:35, 17 сентября 2020
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В США плотность дыма в воздухе была столь велика, что превышала норму более чем в семь раз.

В результате пожаров в Америке в атмосферу попало более 30 млн тонн углерода \ фото REUTERS
В результате пожаров в Америке в атмосферу попало более 30 млн тонн углерода \ фото REUTERS

Дым от масштабных пожаров на Западном побережье США достиг Северной Европы.

В Калифорнии и Аризоне природные пожары подбираются к жилым домам Об этом сообщили эксперты Службы мониторинга атмосферы Copernicus, передает 112.ua со ссылкой на АР. По данным ученых, продукты горения преодолели более 8 тыс. км и переместились из Западного побережья США к Великобритании и другим северным регионам Европы.

В результате пожаров в Америке в атмосферу попало более 30 млн тонн углерода.

"Масштаб и сила этих пожаров намного выше, чем любого пожара за последние 18 лет, в течение которых мы проводим наш мониторинг", - заявил Марк Паррингтон, научный сотрудник и эксперт по лесным пожарам в службе мониторинга атмосферы Copernicus.

Он отметил, что плотность дыма в воздухе была столь велика, что превышала норму более чем в семь раз.

Пожары в США:

  • Нескольких штатах на западном побережье США не утихают мощные пожары, вспыхнувшие еще в августе.
  • Больше всего от огня пострадали штаты Калифорния, Вашингтон и Орегон.
  • В результате масштабных пожаров погибли по меньшей мере 34 человека и выгорели целые поселения. Десятки тысяч человек были эвакуированы. Многие из них вынуждены уже несколько недель жить в палаточных городках и кемпингах.

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Автор: УНИАН

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Теги: #США#пожары
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