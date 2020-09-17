Дым от пожаров в США добрался до Европы

В США плотность дыма в воздухе была столь велика, что превышала норму более чем в семь раз.

В результате пожаров в Америке в атмосферу попало более 30 млн тонн углерода \ фото REUTERS

Дым от масштабных пожаров на Западном побережье США достиг Северной Европы.

Читайте также В Калифорнии и Аризоне природные пожары подбираются к жилым домам Об этом сообщили эксперты Службы мониторинга атмосферы Copernicus, передает 112.ua со ссылкой на АР. По данным ученых, продукты горения преодолели более 8 тыс. км и переместились из Западного побережья США к Великобритании и другим северным регионам Европы.

В результате пожаров в Америке в атмосферу попало более 30 млн тонн углерода.

"Масштаб и сила этих пожаров намного выше, чем любого пожара за последние 18 лет, в течение которых мы проводим наш мониторинг", - заявил Марк Паррингтон, научный сотрудник и эксперт по лесным пожарам в службе мониторинга атмосферы Copernicus.

Он отметил, что плотность дыма в воздухе была столь велика, что превышала норму более чем в семь раз.

Пожары в США: