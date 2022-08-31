Начало сентября будет прохладным, затем в Украине потеплеет, а в конце месяца начнутся дожди.

Начало осени в Украине будет достаточно прохладным, затем температура немного повысится, однако летних отметок ждать не стоит. Последняя десятидневка сентября будет влажной, а температура снова снизится.

Такой прогноз на сентябрь-2022 в Украине озвучил в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач.

По его словам, в сентябре не обойдется без синоптических качелей, а в отдельные дни возможны дожди и сильные ветры.

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Погода на начало сентября

По словам народного синоптика, начало осени будет отмечаться частой сменой погоды. С 1 по 10 сентября в определенные периоды может быть достаточно ветрено. Осадки будут умеренными, а их вероятность достаточно высока. По его словам, температура днем ожидается комфортной, как для сентября, несколько более холодных дней выпадет в начале этого отрезка. Ночи станут довольно прохладными, но без заморозков.

Погода на середину сентября

Вторая декада сентября, с 11 по 20 число, с самого начала порадует настоящим осенним теплом, но возврата к летним температурам не будет. Вероятность осадков очень низкая, говорит Деркач.

Погода на конец сентября

Последняя десятидневка сентября будет достаточно влажной. По данным народного синоптика, начало еще обещает несколько погожих дней, а дальше осадки в отдельные дни будут достаточно сильными. Температура снизится.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, осень в Украине начнется со снижения температуры. 1 сентября практически повсюду предполагается комфортная погода, +18...+25 градусов.

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