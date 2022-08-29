В этом году сентябрь в Украине будет теплее нормы.

Погода в сентябре в 2022 году будет теплее нормы, а осадков ожидается немного меньше, чем обычно.

Такой прогноз обнародовал Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 14-19° тепла, в Карпатах 12-13°, что на 1-1,5° выше нормы", - говорится в сообщении.

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По прогнозам синоптиков, месячное количество осадков в сентябре ожидается 29-60 мм, в Карпатах 76-87 мм, что несколько меньше нормы.

Как сообщал УНИАН, в этом году сентябрь в Украине может стать самым теплым за последние три десятка лет.

По данным климатологов, средняя температура воздуха за месяц может быть на 1 градус выше последних 30 лет. В южных и восточных областях возможен дефицит осадков. Там воздух будет засушливым. В то же время запад наконец накроет долгожданная влага после жарких августовских дней.

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