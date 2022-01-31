Осадки по стране ожидаются практически каждый день.

На этой неделе украинцев ждут небольшие температурные "качели" и много осадков. Мокрый снег и снег ожидаются практически каждый день, лишь 1 февраля в стране будет доминировать сухая погода и небольшая облачность. На юге и востоке традиционно будет теплее всего, а вот на севере ночью температура будет опускаться до -10°...-12°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Прогноз погоды на 31 января

Так, в понедельник днем украинцев ждет температура от 0° до +2°, а на юге - до +3°...+5°. На юго-востоке, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет облачная погода с прояснениями. На остальной же территории - пасмурно, снег.

Прогноз погоды на 1 февраля

Февраль в Украине начнется незначительным снижением температуры. Днем по всей стране будет -2°...+2°, а на юге - до +6°. Ночью ожидается от -1° до -4°, на севере - до -5°...-8°. Осадки отступят - по всей Украине установится облачная погода с прояснениями или небольшая облачность.

Прогноз погоды на 2 февраля

В среду, 2 февраля, осадки вернутся в Украину. Холоднее всего будет на севере и северо-западе Украины: днем -2°...+1°, а ночью - до -2°...-9°. Здесь ожидается снег или мокрый снег. Теплее всего будет на юге, а также юго-западе: днем до +2°...+5°. Здесь ожидаются небольшие дожди. А в Центре и Востоке днем температура будет колебаться от 0° до +2°. Здесь также ожидаются дожди или дожди со снегом.

Прогноз погоды на 3 февраля

В четверг, 3 февраля, температура в Украине останется приблизительно такой же, как и в среду. Днем в большинстве областей -2°...+1°, на востоке и юге - до +2°...+3°. Осадки в виде снега или мокрого снега ожидаются везде, кроме некоторых центральных областей и юго-востока Украины.

Прогноз погоды на 4 февраля

Перед выходными, 4 февраля, морозы в Украине усилятся. Ночью ожидается -6°...-12°, а днем на севере и в центре Украины будет -3°...-6°, на западе -2°...+3°, на юге и востоке от -2° до 0°. Снег и мокрый снег в этот день ожидается в западных и северных областях.

Прогноз погоды на 5 февраля

В субботу, 5 февраля, ночные морозы чуть ослабнут, максимально столбики термометров опустятся до -8°...-11°. Днем также немного потеплеет. На юге Украины вновь будет до +3°...+5°, на востоке -4°...-1°, на севере и в центре -4°...+2°, а на западе страны - до +1°...+4°.

Прогноз погоды на 6 февраля

Завершится неделя небольшим потеплением. Сильных морозов не будет уже даже ночью: максимум 0°...-2°. А днем в Украине будет 0°...+2°, а на юге и юго-западе - до +2°...+5°. Снег и мокрый снег ожидается на севере и востоке, а также в большинстве западных и центральных областей.

Народный прогноз на неделю

31 января - Афанасия и Кирилла. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.

1 февраля - Макарий. Если в этот день погода ясная, то весна придет рано. Если ночью в небе много звезд - зима задержится. Также считалось, что погода в этот день определяет погоду на весь февраль.

2 февраля - Ефимии. Если в полдень солнечно, то весна будет ранней. Если метель - вся Масленица будет такой.

3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.

4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.

5 февраля - Если в этот день птицы сидят на снегу - к оттепели.

6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи). Какова Аксинья, такова будет и весна.

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