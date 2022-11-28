В ближайшую неделю в Украине станет больше солнца, однако ожидается похолодание, снегопады и дожди.

На рубеже осени и зимы в Украине ожидается нестабильная погода с небольшими колебаниями температур, усилением ночных морозов и периодическими осадками в виде снега и дождей. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, последний понедельник осени в Украине будет пасмурным и сухим. В большинстве областей днем будет от 0° до +4°, а на юге и местами в Днепропетровской области ожидается +5°...+9°.

Во вторник, 29 ноября, в большинстве областей на Левобережье ожидается облачная погода с прояснениями. На остальной территории будет пасмурно. Чуть похолодает, в большинстве областей будет -1°...+2°, а на юге воздух прогреется до +4°...+8°. На севере Украины, а также в Винницкой и Одесской областях ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождей.

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Завершится осень в Украине сухой погодой и небольшой облачностью. Лишь на западе страны небо будет затянуто облаками. Температура днем будет без особых изменений, а вот ночью на севере Украины местами ударят 10-градусные морозы.

Зима в Украине начнется с сухой, но холодной погоды. 1 декабря будет преобладать небольшая облачность, без осадков. Днем температура останется практически без изменений, от -1° до +2°, лишь на юге будет теплее. А по ночам температура будет опускаться до -1°...-9°.

В пятницу, 2 декабря, солнца в Украине станет меньше, придут осадки. Местами на севере, западе, а такде в Винницкой и Днепропетровской областях ожидается снег, а на юге страны будет дождить.

На выходных, 3 и 4 декабря, ночные морозы в Украине чуть ослабнут. Днем температура будет колебаться от небольшого "минуса" до небольшого "плюса". Небо вновь затянет облакми, будет пасмурно. В субботу часть страны накроют снегопады.

Народный календарь на неделю

28 ноября - если погода в этот день мрачная, то май будет мокрым.

29 ноября - если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям.

30 ноября - Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой.

1 декабря - день Платона и Романа. Если с утра тепло - будет оттепель в начале зимы, холод и метелица днем - такой будет середина зимы; под вечер начнется метелица - зима будет уходить от нас неохотно.

2 декабря - пророка Авдея Бережного. Прилетели птицы с севера - к ранним холодам.

3 декабря - Прокла. Если в этот день снег пошел, то 3 июня пойдет дождь.

4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы. Похолодало в этот день - зима будет суровой.

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