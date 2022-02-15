В ближайшее время в Украине еще больше потеплее, однако начнутся дожди.

До конца зимы осталось две недели. За это время в Украине ожидается много дождей и период похолодания, а закончится зима практически весенней погодой.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, погода в Украине начнет меняться со среды, 16 февраля. Во многих областях ожидаются дожди, местами - сильные, а столбики термометров поползут вверх.

Такая погода, с периодическими дождями и небольшим колебанием температуры, продержится в Украине до середины следующей недели. 23 февраля в среднем по стране похолодает. В большинстве областей на севере, востоке, в центре Украины, а также местами на западе днем температура будет на уровне +3°...+5°, чуть теплее традиционно будет на юге страны.

Постепенное снижение температуры в Украине продлится до 26 февраля. На юго-востоке и местами на западе даже вернутся небольшие морозы, до -1°...-2°. В большинстве же областей температура днем будет опускаться до 0°...+2°.

Затем температура резко подскочит, и конец зимы в Украине будет теплым. Осадков 28 февраля не ожидается, однако в стране будет преобладать облачная погода с прояснениями.

В большинстве областей температура поднимется до +10°...+14°. Лишь на востоке и в отдельных областях в центре и на юго-западе Украины будет прохладнее, +4°...+9°.

Напомним, по словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, есть вероятность, что зима больше не вернется в Украину в этом сезоне. "Теплые воздушные массы будут сохраняться до конца этой недели и до 23 февраля есть тенденция к тому, что весенние значения температуры будут", - сообщила она.

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