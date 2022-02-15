В ближайшее время в Украине ожидается теплая погода.

По предварительным прогнозам, есть вероятность, что зима в Украине уже окончилась.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщает "Обозреватель".

По ее словам, есть вероятность, что зима больше не вернется в Украину в этом сезоне.

"Теплые воздушные массы будут сохраняться до конца этой недели и до 23 февраля есть тенденция к тому, что весенние значения температуры будут", - сообщила она.

Напомним, в ближайшие дни в Украине еще сильнее потеплеет. На этой неделе в Украину будут поступать дополнительные порции тепла. Местами столбики термометров покажут +10°...+14°.

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