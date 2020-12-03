На японском вулкане Сакурадзима произошел сильный взрыв (фото, видео)
Метеорологи считают, что скоро вулкан может начать извержение в более крупных масштабах.
После нескольких месяцев низкой активности на японском вулкане Сакурадзима 2 декабря 2020 года произошел сильный взрыв.
Об этом сообщает The Watchers.
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С 5 февраля 2016 года уровень вулканической тревоги Сакурадзимы остается на отметке 3 из 5 - это означает, что к вулкану нельзя приближаться.
Этим летом группа, организованная Японским метеорологическим агентством, предупредила, что в будущем Сакурадзима может начать извержение в более крупных масштабах.
Справка УНИАН. Сакурадзима (от яп. «остров сакуры») - действующий стратовулкан, расположенный на полуострове Осуми острова Кюсю японской префектуры Кагосима. До 1914 года Сакурадзима был отдельным островом, но в результате извержения был соединен потоками с полуостровом Осуми.
В 1914 году произошло крупное извержение. Землетрясения перед ним привели к гибели как минимум 35 человек.
С 1955 года вулкан извергается почти постоянно.
Извержение Ключевского вулкана в России
12 октября 2020 года протяженность лавового потока, спускающегося по склону Ключевского вулкана, выросла почти до 1 км.
"Лавовый поток изливается в Апахончиский желоб. Исток находится в районе бокки, образованной предыдущим извержением. Протяженность потока достигла к настоящему времени почти 1 км", - сказал директор ИВиС Алексей Озеров.
По словам руководителя Ключевской вулканостанции ИВиС Юрия Демянчука, активность вулкана в последние дни резко возросла.
Извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. До этого он проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.
16 ноября вулкан выбросил пепел на высоту до 6 км над уровнем моря.
Согласно видео и спутниковым данным, парогазовый шлейф с некоторым количеством пепла распространился на 105 км в северо-восточном направлении от вулкана.
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