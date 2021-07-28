К счастью, обошлось без пострадавших, но популярное у туристов место теперь не узнать.

В Италии поселение у озера Комо накрыли мощные паводки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, обошлось без жертв и пострадавших. Но теперь узнать красивую и популярную среди туристов местность чрезвычайно сложно: машины вверх дном, а вместо дорог - грязь.

Сообщается, что после шторма с мощным градом озеро Комо вышло из берегов, начались оползни.

Как сообщал Погода УНИАН, на Коста-Рику налетели сильнейшие за последние 40 лет дожди, в стране начались паводки. Жертвами стихии уже стали два человека. Еще двое считаются пропавшими без вести.

Только в городе Турриальба за один день выпала месячная норма осадков. Последний раз такой ливень накрывал страну в 1978.

Паводки и наводнения нанесли серьезный ущерб инфраструктуре на севере и востоке Коста-Рики.

Как сообщал Погода УНИАН, в Батуми проливные дожди затопили улицы и первые этажи зданий. В городе нарушено движение транспорта.

На некоторых улицах вода заполнила первые этажи жилых домов, повредила бытовую технику, затопила магазины и пекарни, обустроенные в полуподвальных помещениях.

Автор: Екатерина Лиманская