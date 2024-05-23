Погода в Киеве завтра будет другая, поделилась эксперт.

Погода в Украине завтра, в пятницу, 24 мая, изменится на севере нашего государства, а также в восточных областях - температура снизится до отметок +20...+24 градуса, а "кое-где даже и +19 градусов".

Таким прогнозом синоптик Наталья Диденко поделилась на своем канале в Telegram. "В Киеве также 24-го мая температура воздуха снизится и будет колебаться вблизи +20+23 градусов. Дождь пройдет только ближайшей ночью, а завтра днем осадки маловероятны", - предупредила эксперт.

По прогнозу Диденко, летняя температура воздуха задержится в западных и южных областях украинского государства, там прогнозируется от +25 до +29 градусов. В центре нашей страны ожидается +22...+27.

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Дождливая погода завтра с грозами, по сведениям Диденко, спрогнозирована в западных регионах, в Винницкой области, и осадки "зацепят" Житомирскую, Черкасскую области, а вечером дойдут до Одесской.

Важные погодные новости Украины - сейчас это стоит внимания

Ранее УНИАН писал, что 23 мая на севере Украины дневная температура воздуха может достичь отметки более +25 градусов, а на востоке может составлять около +30.

Напомним, 20 мая стало известно, что в Киеве началось метеорологическое лето. По сведениям Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в этом году метеорологическое лето пришло в столицу Украины на неделю позже, чем это фиксировали на протяжении многих прошлых лет.

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