На страну обрушился тайфун Рай. Это уже 15 тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году.

Тайфун Рай, один из самых мощных тропических штормов на Филиппинах в этом году, ударил в южную и центральную части страны Юго-Восточной Азии. На данный момент известно об одном погибшем.

Об этом сообщает Reuters.

Тайфун, который в какой-то момент перерос в шторм высшей категории, разрушил линии электропередач и связи, повредил дома и привел к эвакуации сотен тысяч людей.

Однако тайфун ослабел, когда пересек горы на Висайских островах.

Читайте такжеК Филиппинам приближается мощный тайфун, скорость ветра достигает 205 км/ч (фото)

Агентство по стихийным бедствиям Филиппин сообщило об одной смерти, связанной с тайфуном.

Как сообщается, это уже 15 тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году.

В результате стихии были отменены десятки рейсов, парализована работа портов. Также Филиппины отложили начало кампании массовой вакцинации на большей части территории страны из-за шторма.

По данным метеорологических властей, в среднем ежегодно на архипелаг обрушивается около 20 тайфунов.

Напомним, по меньшей мере десять регионов Испании столкнулись с мощными снегопадами. В результате непогоды, десятки транспортных средств оказались заблокированными под сугробами снега. Кроме того, на дорогах образовались масштабные пробки.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская