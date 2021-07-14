Сегодня и завтра пыль из Сахары распространится над Северо-Восточной Европой и Скандинавией.

Плотные облака пыли из пустыни Сахара распространяются над Европой и Атлантическим океаном.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, спутники наблюдения за Землей улавливают два плотных облака пыли: одно движется на северо-восток над Средиземным морем в Европу, а другое на запад над Атлантическим океаном.

По данным издания, европейское облако уже достигло юга Испании, Корсики и большей части Италии. 13 июля оно распространилось дальше на северо-восток в сторону Центральной Европы, Словении, Хорватии и остальной части Балканского полуострова и Греции.

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14 и 15 июля его части, как ожидается, распространятся дальше в северо-восточную Европу и Скандинавию.

Второе облако движется на запад в Атлантический океан, затрагивая все острова к западу от Марокко и Западной Сахары. Волны пыли, поднятые за последние пару дней, уже достигли Карибского моря.

Пылевая буря в Киеве

Как сообщал Погода УНИАН, жители и гости Киева 22 июня заметили в городе странный туман.

Туман наблюдался по всему Киеву примерно с 12:00. Видимость упала до нескольких километров. При этом жители и гости столицы жаловались на плохое самочувствие и проблемы с дыханием.

По данным Укргидрометцентра, причиной такого явления стало выдувание в южных районах РФ значительного количества грунта и перемещение воздушных масс на территорию Украины.

"Кроме того, дополнительным фактором стало усиление скорости ветра до 20 м/с в Киеве, что повлекло выдувания из дорожного покрытия улиц и мелкодисперсной пыли, а также повышение влажности воздуха, которое способствует ухудшению горизонтальной видимости", - добавили в ведомстве.

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Автор: Екатерина Лиманская