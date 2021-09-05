Эксперт поделилась, что в первую очередь необходимо сделать для того, чтобы в нашей стране климат не менялся.

Если не принять ряд мер, то изменения климата в Украине через десять лет, возможно, станут необратимыми.

Недавно можно было наблюдать явление, которое свидетельствует о том, что сейчас в нашей стране происходят очень серьезные климатические изменения – 19 июля за 30 минут выпало месячное количество осадков, рассказала вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Валерия Заружко в эфире телеканала "Украина 24".

"…По прогнозам экспертов, если изменения не произойдут до 2030 года, то, к сожалению, (климатические процессы – Ред.) будут необратимыми", – отметила собеседница.

По ее словам, чтобы необратимые изменения не произошли, на уровне государства, в частности, необходимо внедрить систему вторичного использования сырья, а также уменьшить уровень выбросов в атмосферу.

Читайте такжеЧерез 20 лет зимы в Украине может не быть – синоптик"…мы должны уменьшить выбросы в атмосферу. Над этим уже работают, у нас есть нацплан по сокращению выбросов в воздух, который был подписан в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, но, к сожалению, не выделены средства на финансирование этой программы", – добавила эксперт.

Ранее директор Центра экологического консалтинга и аудита Оксана Волоско-Демкив говорила, что в будущем в Украине будут только усиливаться ливни, паводки, засухи, лесные пожары, и жаркий период может стать более длительным.

Автор: Екатерина Присяжнюк