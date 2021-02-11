"Будут и дожди, и похолодание, но общего тренда это не изменит": эколог предупредил об изменении климата
Эксперт уверен, что нынешние температурные показатели являются в определенном смысле аномальными.
Если проанализировать ситуацию в несколько лет, можно легко сделать вывод, что на всей территории Украины растет среднегодовая температура и уменьшается количество осадков.
Об этом заявил сотрудник Национального природного парка "Голосеевский" Александр Соколенко, передает Радио Свобода.
"Настоящего тепла не будет ни в апреле, ни в марте": синоптик дал прогноз на весну в Украине
Учитывая статистику, в середине февраля среднесуточная температура должна быть близкой к 3 градусам мороза, поэтому нынешние температурные показатели являются в определенном смысле аномальными. Также уже сейчас понятно, что и февраль в целом окажется холоднее нормы, но это, скорее, сбой в общей тенденции, который объясняется стечением ряда факторов, отмечает Соколенко.
Эксперт уверен, что на фоне того, что во все месяцы мы наблюдаем температуры выше нормы, наблюдаем уменьшение количества осадков, есть и исключения. Февраль стал исключением, когда циклоны южные и юго-западные, которые передвигаются один за другим, принесли вначале много осадков. Уже после последнего циклона, в его тыловой части начнется полярное вторжение, которое принесет очень сильные морозы. Специалист считает, что произошло стечение обстоятельств, которое привело к нестандартной картине в феврале.
"Глобальные изменения климата проявляются в росте среднегодовой температуры, но и в разбалансировке, то есть, мы будем наблюдать в дальнейшем все больше аномальных явлений и резких изменений погоды. Придут март, апрель и мы снова будем фиксировать температуры выше нормы и меньше осадков, чем необходимо. Будут и ливни, и похолодание, но общего тренда это не изменит", - отмечает эколог.
Экстремальная весна в Украине: прогноз климатолога
В Украину первое серьезное потепление придет в конце февраля, но оно будет недолгим - март удивит морозами и снегом.
По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, "экстремальными" будут апрель и май, когда ожидается огромное количество осадков в виде дождей.
"Это все неустойчиво - это в пределах трех-четырех дней закончится и должны появится теплые воздушные массы, но кратковременные. Но уже таких похолоданий не будет, как сейчас. Февраль очень разный: первая половина очень холодная и снежная, а во второй половине появится кратковременная "весна". Экстремальные осадки в апреле-мае надо ждать", - отметила она.
- Винница-1°... -15°
- Днепр+4°... +3°
- Донецк+7°... +2°
- Житомир-7°... -14°
- Запорожье+6°... +4°
- Ивано-Франковск0°... -14°
- Киев-6°... -12°
- Кропивницкий+4°... -9°
- Луганск+6°... +3°
- Луцк-4°... -14°
- Львов-4°... -15°
- Николаев+10°... -7°
- Одесса+9°... -7°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно-6°... -16°
- Симферополь+15°... +7°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь-4°... -15°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+12°... -5°
- Хмельницкий-3°... -15°
- Черкассы+1°... -11°
- Чернигов-7°... -11°
- Черновцы0°... -12°