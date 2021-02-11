"Будут и дожди, и похолодание, но общего тренда это не изменит": эколог предупредил об изменении климата

Эксперт уверен, что нынешние температурные показатели являются в определенном смысле аномальными.

Эколог отмечает изменение климата в Украине / фото ua.depositphotos.com

Если проанализировать ситуацию в несколько лет, можно легко сделать вывод, что на всей территории Украины растет среднегодовая температура и уменьшается количество осадков.

Об этом заявил сотрудник Национального природного парка "Голосеевский" Александр Соколенко, передает Радио Свобода.

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Учитывая статистику, в середине февраля среднесуточная температура должна быть близкой к 3 градусам мороза, поэтому нынешние температурные показатели являются в определенном смысле аномальными. Также уже сейчас понятно, что и февраль в целом окажется холоднее нормы, но это, скорее, сбой в общей тенденции, который объясняется стечением ряда факторов, отмечает Соколенко.

Эксперт уверен, что на фоне того, что во все месяцы мы наблюдаем температуры выше нормы, наблюдаем уменьшение количества осадков, есть и исключения. Февраль стал исключением, когда циклоны южные и юго-западные, которые передвигаются один за другим, принесли вначале много осадков. Уже после последнего циклона, в его тыловой части начнется полярное вторжение, которое принесет очень сильные морозы. Специалист считает, что произошло стечение обстоятельств, которое привело к нестандартной картине в феврале.

"Глобальные изменения климата проявляются в росте среднегодовой температуры, но и в разбалансировке, то есть, мы будем наблюдать в дальнейшем все больше аномальных явлений и резких изменений погоды. Придут март, апрель и мы снова будем фиксировать температуры выше нормы и меньше осадков, чем необходимо. Будут и ливни, и похолодание, но общего тренда это не изменит", - отмечает эколог.

Экстремальная весна в Украине: прогноз климатолога

В Украину первое серьезное потепление придет в конце февраля, но оно будет недолгим - март удивит морозами и снегом.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, "экстремальными" будут апрель и май, когда ожидается огромное количество осадков в виде дождей.