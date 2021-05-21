Незначительные осадки ожидаются только в западном регионе.

В ближайшую субботу, 22 мая, дожди ожидаются только на Львовщине и в Луцке. На остальной территории Украины выглянет солнце и потеплеет до +23°. В воскресенье дожди распространятся по всему западу и даже зацепят Черниговщину. При этом во Львове похолодает до +15°, а в Днепре потеплеет до +25°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха ночью +13°, днем +22°. В воскресенье днем ожидается +20°, а ночью - до +12°.

Во Львове в субботу ночью +8°, днем +19°, ливень. В воскресенье погода практически не изменится, только похолодает: ночью +6°, днем +15°.

В Луцке в субботу ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями, дождь. В воскресенье - переменная облачность, ливень, ночью +8°, днем +18°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха +11°...+21°. В воскресенье - температура практически не изменится, ожидается дождь.

В субботу в Одессе ожидается солнечная погода, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье - переменная облачность, +15°...+22°.

В Харькове в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +22°. В воскресенье - погода без перемен, но потеплеет до +13°...+24°.

В Днепре в субботу - малооблачно, температура ночью +10°, днем +23°. В воскресенье погода практически не изменится, температура составит +13°...+25°.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +10°...+20°. В воскресенье +11°...+21°.

Жителям Мариуполя в субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье - солнечный день. Ночью ожидается +13°, днем +26°.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье будет ясно и безоблачно: ночью +11°, днем +25°.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье - небольшая облачность, потеплеет ночью +12°, днем +26°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, температура до +15°. В воскресенье днем температура понизится до +13°, только ночью похолодает до +5°, пасмурно и легкий дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°. В воскресенье - практически без перемен, только дождь усилится до ливня и похолодает до +18°.

В Трускавце в субботу будет облачно, возможен ливень, температура до +22°. В воскресенье - погода не изменится, только днем похолодает до +15°.

В Сваляве завтра облачно, +19°. В воскресенье похолодает до +14°, периодически будет показываться солнце, возможен дождь.

В Затоке в субботу - ясно, ночью +13°, днем +21°. В воскресенье - потеплеет до +24°.

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +26°, в воскресенье будет ясно, днем потеплеет до +27°, а ночью температура составит +13°.

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Автор: Елена Пилипчак