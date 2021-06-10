11 июня дожди в Украине продолжатся / фото ua.depositphotos.com
В пятницу, 11 июня, в Украине повсеместно пройдут дожди. В Ривненской, Сумской и Николаевской областях ожидаются грозы. Воздух в течение дня прогреется до +22°...+25°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве - переменная облачность, ливень. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°.
- Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью +11°, днем +23°, ливень.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +13°, днем +25°, ливень.
- В Ривне в пятницу - переменна облачность, ночью +13°, днем +24°, гроза.
- В Тернополе 11 июня ночью будет +13°, днем +24°, переменная облачность, ливень.
- В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +13°, днем +24°, ливень.
- В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +14°, днем +23°, ливень.
- В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +14°, днем +23°, ливень.
- В Виннице завтра будет +13°...+22°, ливень.
- В Житомире в пятницу будет переменная облачность, температура ночью +14°, днем +23°, небольшой дождь.
- В Черкассах - переменная облачность, ночью +14°, днем +21°, ливень.
- В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
- В Полтаве завтра температура воздуха +14°...+22°, ливень.
- В Одессе 11 июня - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°, ливень.
- В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +25°, ливень.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +14°, днем +24°, гроза.
- В Запорожье температура ночью +14°, днем +24°, ливень.
- В Сумах завтра температура воздуха +13°...+22°, переменная облачность, гроза.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +24°, ливень.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, ливень.
- В Симферополе в пятницу будет +12°...+22°, незначительная облачность.
- В Краматорске будет небольшая облачность и легкий дождик, температура ночью +14°, днем +26°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +14°, днем +25°.
Погода в Украине 11 июня / фото УНИАН
Народный прогноз на 11 июня
11 июня - Феодосии Колосницы. В это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван "колосница".
Вас также могут заинтересовать новости погоды:
- В Днепре дождь разрушил и смыл в реку часть набережной (видео)
- В домах затопило мебель, во дворах плавали кастрюли: Мелитополь ушел под воду (видео)
- Синоптик рассказала, где завтра в Украине станет меньше дождей
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram