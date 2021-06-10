11 июня дожди в Украине продолжатся / фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 11 июня, в Украине повсеместно пройдут дожди. В Ривненской, Сумской и Николаевской областях ожидаются грозы. Воздух в течение дня прогреется до +22°...+25°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве - переменная облачность, ливень. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°.
  • Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью +11°, днем +23°, ливень.
  • В Луцке будет переменная облачность, ночью +13°, днем +25°, ливень.
  • В Ривне в пятницу - переменна облачность, ночью +13°, днем +24°, гроза.
  • В Тернополе 11 июня ночью будет +13°, днем +24°, переменная облачность, ливень.
  • В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +13°, днем +24°, ливень.
  • В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +14°, днем +23°, ливень.
  • В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +14°, днем +23°, ливень.
  • В Виннице завтра будет +13°...+22°, ливень.
  • В Житомире в пятницу будет переменная облачность, температура ночью +14°, днем +23°, небольшой дождь.
  • В Черкассах - переменная облачность, ночью +14°, днем +21°, ливень.
  • В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
  • В Полтаве завтра температура воздуха +14°...+22°, ливень.
  • В Одессе 11 июня - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°, ливень.
  • В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +25°, ливень.
  • В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +14°, днем +24°, гроза.
  • В Запорожье температура ночью +14°, днем +24°, ливень.
  • В Сумах завтра температура воздуха +13°...+22°, переменная облачность, гроза.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +14°, днем +24°, ливень.
  • В Днепре температура ночью будет +14°, днем +24°, ливень.
  • В Симферополе в пятницу будет +12°...+22°, незначительная облачность.
  • В Краматорске будет небольшая облачность и легкий дождик, температура ночью +14°, днем +26°. 
  • В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +14°, днем +25°.
Погода в Украине 11 июня / фото УНИАН

Народный прогноз на 11 июня

11 июня - Феодосии Колосницы. В это время начинает колоситься хлеб, поэтому день и назван "колосница".

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Автор: Екатерина Лиманская