Дожди затопили Закарпатье: вода проникла в дома и залила колодцы (видео)

Местные жители вызвали работников МЧС.

На Закарпатье затопило территориальную громаду / Скриншот

Во вторник, 5 января, из-за сильных дождей на Закарпатье подтопило бывший микрорайон "Подлипники" Ужгород, который теперь относится к Оноковской ОТГ.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео с места происшествия.

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Вода затопила улицы, начала проникать в дома и попала в колодцы. Местные жители вызвали работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые начали откачивать воду с затопленных дорог.

Мороз в Украине

В начале января 2021 года погода в Украине будет по-весеннему теплой, а похолодание с морозами к нам придет на Рождество, но больше, чем на неделю, не задержится.

Так, по прогнозам начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, похолодание будет существенным с ночными морозами до минус 10-15°.