Дожди затопили Закарпатье: вода проникла в дома и залила колодцы (видео)
Местные жители вызвали работников МЧС.
Во вторник, 5 января, из-за сильных дождей на Закарпатье подтопило бывший микрорайон "Подлипники" Ужгород, который теперь относится к Оноковской ОТГ.
Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео с места происшествия.
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Вода затопила улицы, начала проникать в дома и попала в колодцы. Местные жители вызвали работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые начали откачивать воду с затопленных дорог.
Мороз в Украине
В начале января 2021 года погода в Украине будет по-весеннему теплой, а похолодание с морозами к нам придет на Рождество, но больше, чем на неделю, не задержится.
Так, по прогнозам начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, похолодание будет существенным с ночными морозами до минус 10-15°.
"На Рождество погода ухудшится, с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-15° мороза", — поделился он.
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