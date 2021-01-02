Морозы до минус 15: стало известно, когда в Украину придет похолодание
Синоптик подчеркнул, что похолодание будет кратковременным. Вместе с тем, по прогнозам в январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла.
В начале января 2021 года погода в Украине будет по-весеннему теплой, а похолодание с морозами к нам придет на Рождество, но больше, чем на неделю, не задержится.
Значительно похолодает: синоптик рассказала о погоде на Рождество
Об этом ТСН.uа сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
Так, по его прогнозам похолодание будет существенным с ночными морозами до минус 10-15°.
"На Рождество погода ухудшится, с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-15° мороза", — поделился прогнозом Владислав Билык.
Синоптики прогнозируют теплый январь
В январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.
Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в январе средняя месячная температура воздуха в Украине составляет 1-6 градусов мороза, в восточных, Сумской и Черниговской областях, местами на Полтавщине и в Карпатах 7-8 градусов мороза.
Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 23-37 градусов мороза, в Карпатах, в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областей 38-39,8 градусов мороза, в Черкасской и Луганской областях местами 40-42 градусов мороза, на побережье Крыма 13-22 градусов мороза.
Абсолютный максимум температуры - 7-14 градусов тепла, на Прикарпатье, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях до 15-18 градусов, в Крыму до 21 градуса тепла.
Среднее месячное количество осадков составляет 27-56 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 57-155 мм.
"Гололед отмечается в среднем 1-7 дней за месяц, метели чаще всего наблюдаются на Левобережье страны и в Прикарпатье", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Погода в Украине: что известно
- Винница+5°... 0°
- Днепр+5°... -2°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+5°... 0°
- Запорожье+6°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+5°... -1°
- Кропивницкий+4°... -2°
- Луганск+4°... -2°
- Луцк+5°... -2°
- Львов+5°... -3°
- Николаев+8°... +1°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+11°... +2°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+3°... -3°
- Херсон+8°... 0°
- Хмельницкий+5°... 0°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+2°... -3°